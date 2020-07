Repubblica – Zhang e la chiamata a Marotta dopo il Verona: il progetto continua

Steven Zhang ha chiesto rassicurazioni a Marotta dopo la partita contro il Verona? Apparentemente, secondo quanto riportato da Repubblica, sì. L’esito della telefonata, comunque, ha risvolti positivi per il futuro di Antonio Conte, la cui permanenza all’Inter non è stata messa in discussione: il progetto, dunque, dovrebbe continuare anche nella prossima stagione.

Dopo il deludente pareggio esterno contro il Verona, c’è stata, quindi, la consueta telefonata tra Zhang e Marotta, ma difficilmente in passato era stato toccato così delicatamente l’argomento legato ad Antonio Conte, parso molto nervoso nell’ultimo periodo. Il progetto, però, continua: Zhang si fida di Marotta e quest’ultimo si fida di Conte. La barca nerazzurra, dunque, continua a proseguire a vele spiegate.

