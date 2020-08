Zhang di ritorno ad Appiano: eseguito il tampone, domani la partenza per la Germania

Dopo essere rimasto bloccato per mesi in Cina, il presidente dell’Inter Steven Zhang è finalmente riuscito a raggiungere l’Italia. Il che non è stato semplice, dato che le restrizioni dovute alla pandemia da Coronavirus hanno limitato gli scali aerei internazionali. Stando a quanto riportato dall’Ansa, il numero uno nerazzurro è stato quest’oggi a Milano e si è sottoposto al tampone in quel di Appiano Gentile, come previsto dalle norme Uefa: questa è infatti la condizione necessaria per poter raggiungere il resto della squadra.

Se l’esito sarà negativo, il presidente potrà finalmente raggiungere la squadra, attualmente di stanza a Dusseldorf, in Germania, dove lunedì sera disputerà la semifinale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. L’occasione potrebbe essere utile anche per un faccia a faccia con Antonio Conte, per chiarirsi dopo le tensioni delle ultime settimane e programmare al meglio il futuro della società.

