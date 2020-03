Zhang: “Orgogliosi di essere parte di Milano. C’è un legame profondo con la città, e lo stadio…”

Una situazione di emergenza che ha colpito Milano e tutto il Nord Italia, che pian piano sta però colpendo tutto il nostro Paese: siamo in un momento difficile della nostra storia, uno dei più complicati ed abbiamo bisogno di aiuti e di restare uniti. Il presidente dell’Inter Steven Zhang ai microfoni del Corriere.it ha parlato proprio di Milano e del suo aiuto all’ospedale Sacco. Ecco le sue parole:

“Siamo orgogliosi di essere parte di Milano. Per dare dimostrazione del nostro supporto alla città, abbiamo annunciato una donazione a favore del Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche Luigi Sacco di Milano per sostenere lo straordinario lavoro dei sanitari in questi giorni complessi e per sottolineare il profondo legame del club con la città. Inoltre, continueremo a sostenere Milano, a parlare della sua rinascita, a lanciare messaggi positivi, consolidando un link tra l’Inter e Milano già fortissimo, che si potenzierà ulteriormente con il progetto del nuovo stadio, che rappresenterà un ulteriore boost per la città, in linea con il profilo di innovazione e di propensione al cambiamento che da sempre rendono unica Milano”.



