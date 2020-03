Zhang, prime ipotesi di sanzione: ammenda fino a 50mila euro e inibizione a tempo determinato

L’Instagram Story pubblicata nella serata di ieri da parte del presidente nerazzurro Steven Zhang ha scosso l’intero mondo del calcio italiano. In tanti hanno espresso il proprio pensiero in merito ai toni usati dal numero uno interista nei confronti della Lega e del suo presidente, Dal Pino. Oggi TuttoMercatoWeb prova a fare chiarezza anche in merito alle possibili sanzioni che riceverà il patron della Beneamata, sotto inchiesta da parte della Procura Federale della Figc.

Rischio ammenda che va dai cinquemila ai cinquantamila euro per Steven Zhang che, per la gravità delle frasi pronunciate e considerate lesive nei confronti della Lega dovrebbe subire anche un’inibizione a tempo determinato. In un determinato periodo dunque il numero uno dei nerazzurri non potrà rappresentare l’Inter nelle sedi pubbliche. Queste, per ora, le prime ipotesi relative ai provvedimenti in arrivo per Zhang, sotto esame dopo la Instagram Story pubblicata nella serata di ieri.



