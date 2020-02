Zhang lascia a riposo i dipendenti: presenze limitate in sede. Sospese le attività di San Siro e Museo chiuso

Sarà una giornata di riposo, oltre che di giustificata apprensione, per molti dei dipendenti che lavorano presso la sede dell’Inter. Come preannunciato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, Steven Zhang ha infatti scelto di concedere la giornata libera a molti dei lavoratori che giornalmente prestano servizio presso la sede interista. In soldoni, il club nerazzurro ha detto ai dipendenti di restare a casa a meno che non ci siano scadenze improrogabili.

Anche il centro sportivo di Appiano Gentile rimarrà chiuso, anche se questa non può rappresentare una notizia dal momento che Antonio Conte aveva già programmato di concedere la giornata ai libera ai suoi dopo il match che si sarebbe dovuto giocare ieri sera contro la Sampdoria. Sono state infine sospese di comune accordo con il Milan ed il comune anche le attività quotidiane di San Siro dedicate ai tifosi, disponendo poi la chiusura del Museo.

