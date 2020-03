Zhang: “A Torino per vincere e fare un regalo ai nostri tifosi. Conte? Fortunati ad averlo”

Hanno dato un ottimo segnale le parole di ieri rilasciate dai due presidenti di Inter e Juventus, Steven Zhang e Andrea Agnelli. Anche se allo stadium si giocherà a porte chiuse quindi inevitabilmente il clima allo stadio non potrà che essere almeno inizialmente sereno, per smorzare l’odio social degli ultimi giorni, servivano due uscite del genere per ribadire l’amicizia sportiva ed il rispetto tra i due numeri uno, al di là della rivalità in campo che separa le due rispettive meglio. Tra le numerose interviste, il presidente nerazzurro ha parlato anche ai microfoni di CNN e della tv di stato cinese.

Le sue dichiarazioni: “Si gioca ed è fondamentale che avvenga nelle condizioni di un piano di sicurezza. La salute è la priorità numero uno. Sono convinto che anche così, a porte chiuse, sarà un grande evento. È un match che appassiona milioni di tifosi e io guardo con fiducia alla partita di domenica. Sono sicuro che la squadra darà il massimo. Problemi legati alla lunga attesa? Non credo, sono sicuro che la reazione dell’Inter sarà positiva. Vogliamo fare un bel regalo ai nostri tifosi e possiamo andare a Torino per vincere questa splendida sfida. Da quando l’Inter è stata acquistata da Suning, il club ha subito una vera trasformazione. Innanzitutto, le nostre prestazioni sul campo. In secondo luogo, il valore commerciale e del marketing. I numeri sono doppi, se non addirittura tripli rispetto a un paio d’anni fa. Questo ci permette di poter investire bene sulla squadra, di tenere i campioni e di cercare di attrarre i migliori talenti internazionali. Conte? Siamo davvero fortunati ad avere un allenatore straordinario come Antonio”.

