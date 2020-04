Zico: “Gabigol è in un momento fatato con il Flamengo. L’Inter non si è data il tempo di capirlo”

Zico, storica leggenda del calcio brasiliano ammirata in Italia con la maglia dell’Udinese, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport parlando anche del fallimento con l’Inter di Gabigol e la successiva rinascita al Flamengo.

Ecco le sue parole: “Gabigol è in un momento fatato. Ha fallito in Italia? Sì, prima noi arrivavamo più maturi. Per le punte giocare in Italia è dura. E se un club ti chiama da giovane, ti deve conoscere bene. L’Inter non si è data il tempo di capire Gabriel, che tipo di gioco predilige, come usarlo meglio. D’altronde di Ronaldo il Fenomeno, bomber a 18 anni, ce n’è uno e uno solo”.

