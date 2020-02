Zico: “Recopa un’occasione per il Flamengo. Gabigol? La sua squalifica è senza senso”

Intervistato dalle telecamere di Dazn, l’ex stella del calcio brasiliano Zico – con un passato anche in Italia – ha parlato nello specifico della Recopa, la competizione che mette di fronte la vincitrice della Copa Libertadores ed i detentori della Copa Sudamericana. Tanto Flamengo ed un’opinione su Gabigol nelle sue parole.

RECOPA – “E’ una coppa importante perché è all’inizio della stagione, le squadre non sono ancora al massimo ma è sicuramente un momento importante sia per chi ha vinto la Copa Libertadores sia per i vincitori della Copa Sudamericana. Saranno due belle sfide”

SQUALIFICA DI GABIGOL – “La mancanza di Gabigol si farà sentire, visto che è tra i migliori marcatori del Flamengo. Una punizione fin troppo severa, secondo me. La Libertadores è finita, questa è un’altra competizione, tra le due non c’è continuità. Una punizione ingiusta, così si punisce il giocatore e la squadra. E’ un peccato dover fare a meno di lui, non ha senso. Ha vinto la Libertadores, gli è stato concesso di giocare il Mondiale per Club ed ora, per questa squalifica, è costretto a saltare una partita in una nuova stagione? Avrebbe avuto molto più senso se l’avesse scontata al Mondiale per Club, invece ha giocato due partite. Non ha senso, non solo per il Flamengo”

