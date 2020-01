Zico sicuro su Gabigol: “Fossi in lui rimarrei al Flamengo! Deve cambiare aria solo se arriva offerta top”

Intervistato sul canale Youtube di Que Partidazo l’ex star del Flamengo, Zico, ha parlato, tra le altre cose, del futuro ancora incerto di Gabigol, e di proprietà dell’Inter.

Zico consiglierebbe infatti al talento brasiliano un’esperienza lontana dall’Italia. Ecco le sue parole: “Per il momento che sta vivendo il club, sarebbe preferibile restare al Flamengo anziché andare al West Ham, con tutto il rispetto. A Londra non potrebbe aspirare a nulla perché è una squadra che difficilmente otterrà risultati. Se mi chiedessero di lasciare il Flamengo per il Barcellona, il Real Madrid o il Manchester, questo sarebbe un altro discorso. Dopotutto, ll Flamengo lo ha preso in prestito e ora sta correndo il rischio di perderlo. Ora, però, la dimensione che Gabigol ha nel Flamengo è diversa”.

