Zielinski mette in guardia l’Inter: “Lavoriamo per tornare più forti dopo la sosta”

Finito il weekend calcistico, ora ci aspettano due settimane di sosta. Finite queste, il 6 gennaio, l’Inter tornerà in campo a Napoli contro i padroni di casa. Gli uomini di Gattuso hanno vinto ieri sera in rimonta contro il Sassuolo per 1-2 e sembrano aver alzato la testa dall’acqua dopo il periodo di crisi che ha visto l’esonero di Ancelotti.

A caricare l’ambiente ci ha pensato ieri sera Piotr Zielinski ai microfoni di Sport Mediaset. Ecco le sue parole: “Siamo una grande squadra, nel secondo tempo abbiamo giocato un bel calcio. Non rimane che lavorare e tornare ancora più forti dopo la sosta”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!