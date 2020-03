Zoff: “Il rinvio di Juventus-Inter? Si sarebbero dovuti fermare tutti, in questo modo campionato un po’ falsato”

La polemica legata alla partita con la Juventus non disputata, così come tutte le discussioni connesse alle date dei recuperi per le gare rimandate, hanno monopolizzato gran parte dei discorsi calcistici negli ultimi giorni. L’Inter infatti, in attesa di sapere ufficialmente quanto verranno recuperate le gare con Sampdoria e Juventus, rischia di dover affrontare un maggio di fuoco, anche se nelle ultime ore prende sempre più piede l’ipotesi di disputare il Derby d’Italia il 9 marzo. Sul caos legato ai calendari si è espresso, intervenuto ai microfoni di Radio Rai, Dino Zoff. Queste le parole dell’ex portiere:

“L’aver rimandato Juventus-Inter ha creato moltissimi problemi, per quanto possibile si sarebbe dovuto fare una sosta tutti. In questo modo si falsa un po’ il campionato. Si rimettesse tutto a posto tra alcuni giorni è una cosa, se invece si proseguirà in questo modo per molto, un’altra. La Lazio favorita per lo Scudetto? No, però diciamo che Inter e Juventus non sappiamo quante partite dovranno fare e la Lazio, fuori dalle Coppe, si stanca meno. Oltre a questo ci sono situazioni un po’ poco chiare e un po’ di scompiglio“.



