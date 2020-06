TS – Protesta degli abitanti del quartiere San Siro contro l’abbattimento dello stadio

“Non ci siamo rassegnati a perdere il monumento di San Siro, è assurdo buttarlo giù. Esiste un progetto del Politecnico per la sua conservazione”. Così parla Giuliana Filippazzi, presidente dell’associazione Gruppo Verde di San Siro. Già è stato presentato da parte degli abitanti del quartiere un ricorso nei confronti della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale, che di fatto ha già dato il via libera all’abbattimento avendo sancito che lo stadio non rappresenti nessun patrimonio culturale.

L’associazione è però forte nelle sue proteste sostenendo che: “Non solo lo stadio, ma l’intero territorio, che comprende anche gli Ippodromi, costituisca una testimonianza culturale riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo“. Sembra tutto tranne che una partita chiusa dunque, in quanto sembra previsto anche l’intervento di alcuni tecnici per stabilire se la costruzione del nuovo stadio dovesse avvenire eccessivamente a ridosso delle abitazioni nelle vicinanze.

