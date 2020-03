Che cos’è #finoadomani: la nuova challenge che fa impazzire i social

I social, un mondo che sta aiutando le tantissime persone costrette a stare a casa per l’emergenza Coronavirus. Un modo per sentirsi più vicini e condividere ciò che si vuole. In questo periodo di quarantena, stanno impazzando sui social le challenge. Si sceglie qualcosa da pubblicare e si taggano altre persone per fargli fare la stessa cosa: dalla challenge ‘torneremo a viaggiare’ passando per quella dei palleggi con la carta igienica alla quale hanno preso parte anche i calciatori, ma anche challenge per condividere con tutti le canzoni preferite dagli utenti.

Da ieri sta spopolando su Instagram un’altra challenge, corredata dall’hashtag #finoadomani. Ma di cosa si tratta? E’ un a sfida molto semplice: se l’utente mette like ad una foto imbarazzante che come descrizione ha l’hashtag #finoadomani, è costretto a pubblicare anche lui una foto imbarazzante. L’hashtag #finoadomani sta ad indicare che la foto resta sul profilo per una giornata, poi verrà cancellata.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!