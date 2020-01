LIVE Coppa Italia, Inter-Fiorentina: segui la cronaca Passioneinter.com

Commenta la partita su Telegram con 2.184 tifosi nerazzurri!

Notte di Coppa Italia a ‘San Siro’. L’Inter di Antonio Conte torna in campo per cancellare la serie di pareggi deludenti in campionato ed affronta la Fiorentina nei quarti di finale di Coppa Italia. Match importantissimo con le due formazioni che si affrontano per raggiungere il Napoli in semifinale, mentre dall’altra parte del tabellone sarà Milan contro Juventus per decretare la finalista. Segui la diretta di Inter-Fiorentina con noi, qui su Passioneinter.com.

Le formazioni UFFICIALI di Inter-Fiorentina

In attesa di conferma INTER (3-5-2): Handanovic; Godin; Ranocchia, Bastoni; Candreva, Vecino, Borja Valero, Barella, Young; Lautaro, Sanchez. All. Conte

In attesa di conferma FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Benassi, Badelj, Pulgar, Dalbert; Chiesa, Cutrone. All. Montella

