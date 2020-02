Ancelotti: “Eriksen come Pirlo, lo proverei davanti alla difesa! Scudetto? Lotta aperta e incerta”

Carlo Ancelotti, allenatore dell’Everton, è intervenuto sulle frequenze di Radio Deejay per parlare dei temi più caldi che tengono banco in Serie A. A partire dalla lotta scudetto: “Campionato avvincente, rispetto a gli altri anni. E’ una battaglia molto aperta e incerta, dire chi è favorito è complicato. Per certi casi può essere favorita la Juve che ha più esperienza, l’Inter ha l’entusiasmo di Conte, la Lazio grandissima sorpresa. E’ davvero incerto. Immobile e Lukaku stanno facendo tanti gol, ma la Juve ha un giocatore come Ronaldo”.

Il capitolo Eriksen: “E’ un centrocampista completo. Può giocare come centrocampista basso, giocare tra le linee. Per caratteristiche lo vedo come Pirlo, lineare, limpido e pulito nel gioco. Davanti alla difesa? Potrebbe giocare anche lì perché no. Io lo proverei”.

Le polemiche su Sarri: “Da allenatore ti devi adattare quando hai grandi giocatori. Devi fare in modo che rendano al meglio, perché sono giocatori determinanti. Polemiche sul gioco? Il calcio è tutto, difesa, attacco, contropiede e catenaccio. Tutto è buono. Non c’è un sistema di gioco vincente, ci sono tante cose che si possono fare”.

La Nazionale: “Anche l’Europeo è incerto, l’Italia ha fatto passi da gigante. La vedo molto bene”.

L’addio al Napoli: “La seguo sempre, la sfida di Champions League contro il Barcellona è molto aperta. La squadra sta facendo benissimo e sono contento”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!