Olé – Argentina, Scaloni convoca Lautaro e lascia ancora a casa Icardi: i motivi dell’esclusione

Ancora una volta Mauro Icardi non ce l’ha fatta: secondo quanto riportato dal quotidiano argentino sportivo Olé, l’attaccante di proprietà dell’Inter e in prestito al Paris Saint Germain non verrà convocato dal ct Scaloni in vista dei prossimi due impegni dell’Albiceleste contro Ecuador e Bolivia, validi per le qualificazioni ai Mondiali.

La scelta sembra essere stata fatta: insieme agli insostituibili Aguero e Lautaro Martinez, ci sarà Alario. Nonostante i 20 gol realizzati in stagione con il Psg, Icardi resta a casa. Perché? Maurito era stato in realtà preso in considerazione da Scaloni all’inizio del nuovo progetto tecnico ma il centravanti ha pagato il periodo di inattività all’Inter. La parziale rinascita in Francia fin qui non basta.

