CdS – Attesa per l’Assemblea di Lega, quale futuro per la Serie A? L’ipotesi dei playoff…

Giornata importante e decisiva per il futuro della Serie A. Come riportato dal Corriere dello Sport, questo pomeriggio alle ore 15.00 si terrà l’Assemblea di Lega in conference-call, preceduta dal consiglio e da una commissione sui diritti tv, per affrontare i temi più attuali.

L’argomento di principale discussione riguarda la conclusione del campionato. L’ipotesi dei playoff è un’ipotesi che piace di più rispetto alla non assegnazione del titolo o alla cristallizzazione della classifica attuale, ma non sarà facile mettere d’accordo tutte le 20 squadre.

Così potrebbe essere concessa unna deroga che allunghi la validità per un numero limitato di giorni dei contratti in scadenza il 30 giugno qualora non si riuscisse a chiudere la stagione agonistica entro la fine del mese. Si potrebbe così riprendere normalmente ad inizio maggio, a patto di giocare ogni tre giorni. Ma molto dipenderà anche dal cammino europeo dei club italiani.

