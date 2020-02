“Avrà sentito le parole di Agnelli…”: Conte dribbla la domanda e abbandona l’intervista!

Archiviata la pratica Ludogorets in Europa League, l’Inter di Antonio Conte può interamente concentrarsi sulla sfida scudetto in programma contro la Juventus domenica sera a Torino. Una partita sicuramente speciale per il tecnico nerazzurro, che affronterà la sua ex squadra per la prima volta in carriera.

Una partita che si giocherà a porte chiuse, ma che rimane di forte livello emotivo per Conte. Il tecnico però ha abbandonato l’intervista ai microfoni di Sky Sport quando gli è stato chiesto di commentare le parole rilasciate dal presidente bianconero Agnelli qualche giorno fa. “Avrà sentito le parole di Agnelli…”, “Sì, ciao, ciao”. Un siparietto che sicuramente è destinato a far discutere a pochi giorni dalla super sfida.

