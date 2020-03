Social – Balotelli nostalgico: “I tifosi dell’Inter sono stati nel mio cuore. Non tutto rimane purtroppo uguale”

Super Mario Balotelli ha sempre scappato in due il mondo del calcio. C’è chi lo ama nonostante le tante “balotellate” commesse in carriera, dall’altra parte c’è chi non perde mai occasione per attaccarlo. Balotelli divide anche il tifo nerazzurro: dopo essere esploso con l’Inter di Mancini e Mourinho, l’attaccante è finito qualche anno dopo al Milan scatenando l’ira dei tifosi interisti.

Sul rapporto con l’Inter e il pubblico nerazzurro è lo stesso Balotelli a parlare, rispondendo ad una domanda fatta da un follower su Instagram: “I tifosi dell’Inter sono stati nel mio cuore ed io nel loro. Il tempo passa e non sempre tutto rimane uguale purtroppo”

