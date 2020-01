Benatia avvisa la sua ex Juventus: “Scudetto? Sarri rischia, l’Inter sta facendo un grandissimo campionato”

Mehdi Benatia, ex difensore di Roma e Juventus in forza all’Al Duhail, si è concesso ai microfoni di Tuttomercatoweb in vista della sfida tra le due squadre in programma questa sera all’Olimpico.

Tra i tanti temi affrontati, il difensore marocchino ha parlato anche dell’Inter di Conte e della lotta scudetto in Serie A: “L’Inter sta facendo un grandissimo percorso e se non giocasse al cento percento l’Europa League concentrandosi sul campionato, la Juve rischierebbe un po’. Ma questa Juve, da anni, sa come si vince. Comunque è bello vedere una lotta così aperta per lo Scudetto”.

