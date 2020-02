Bergomi: “Europa League? Priorità è campionato. Conte avanti con le rotazioni. Su Eriksen…”

Beppe Bergomi, ex capitano dell’Inter, direttamente dagli studi di Sky Sport ha analizzato il passaggio del turno della squadra nerazzurra, vittoriosa 2-1 sul Ludogorets nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League.

Ecco le sue parole: “Bisognerà capire come andrà in campionato. Lo ha detto Conte nell’intervista, farà ricorso alle rotazioni. Fin quando l’Inter sarà attaccata a Juventus e Lazio, l’Europa League verrà un po’ lasciata. Dipenderà comunque da chi pescherà domani nel sorteggio”.

La partita di Eriksen: “A me sarebbe piaciuto vederlo dietro le punte, come gli ultimi minuti dell’andata. Bisognerà vedere qual è il percorso in mente di Conte per lui”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!