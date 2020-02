Biasin: “L’Inter sta portando avanti il suo progetto di crescita. Eriksen? Non può stravolgere tutto in un secondo”

Fabrizio Biasin, noto giornalista di fede nerazzurra, è intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva all’indomani della sconfitta rimediata dalla squadra di Conte all’Olimpico contro la Lazio di Simone Inzaghi.

Ecco le sue parole: “Non è un gran periodo e non sta giocando grandi partite ma è tutto abbastanza normale, in una stagione dove tutte le squadre non sono perfette. L’Inter sta portando avanti il suo progetto di crescita”.

Su Eriksen: “E’ un giocatore arrivato 15 giorni fa, non può stravolgere la squadra in un secondo. Ci vuole un po’ di pazienza, ha giocato pochissimo e non si può giudicare. Young ha giocato da subito per il suo ruolo, mentre Eriksen diventerà titolare a breve. E’ più forte di Vecino e soprattutto è un giocatore diverso. Mi ha un po’ sorpreso il cambio Eriksen-Brozovic perché Brozovic in questo momento è il miglior giocatore dell’Inter”.

La stagione della Lazio: “Se prendi gli 11 in campo sono costati meno di 100 milioni di cartellini. Il merito più grande va fatto a Tare e Lotito. Inzaghi sta portando avanti un percorso intellingentissimo e bellissimo da vedere. Facciamogli i complimenti a prescindere di come andrà. L’Europa? Non so se l’hanno snobbata ma giocare una volta a settimana aiuta. Milinkovic? Non è andato a batter cassa, è rimasto lì e sta facendo il suo dovere. I giocatori sono forti sul campo ma anche di testa”.

