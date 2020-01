Borja Valero: ”L’Inter per me è come una famiglia. Conte? Ha messo il suo timbro, tutti lo seguiamo”

E’ Borja Valero il protagonista del Matchday Programme rilasciato dall’Inter in occasione della sfida in programma alle 12.30 contro il Cagliari. Il centrocampista spagnolo, che oggi partirà titolare, racconta il suo primo approccio con il calcio: “Quando ero bambino a Natale ho ricevuto un pallone ufficiale dalla mia famiglia, non ci giocavo per paura di rovinarlo, poi è diventato il mio compagno di vita quando ho realizzato il mio sogno”.

Lavoro e forza di volontà: “Il rispetto e il sacrificio sono le mie regole fondamentali. Sono sempre stato convinto che il lavoro alla fine paga e quest’anno per me è stata una dimostrazione in questo senso. Nella carriera di un calciatore è essenziale la determinazione, ma per me è sempre stato fondamentale divertirsi in campo”.

Il mestiere del centrocampista: “Del mio ruolo mi appassiona l’intensità: è come una preparazione fondamentale della cucina. A centrocampo inizia la fantasia della giocata, mi piace creare per i compagni, un po’ come si faceva nel campetto da bambini”.

La famiglia nerazzurra: “Questo è un gruppo sano. Ci divertiamo, ma ci alleniamo anche duramente e bene. Conte ha saputo mettere il suo timbro, tutti lo seguiamo. L’Inter per me è qualcosa di grandissimo, te ne rendi conto quando lo vivi. Ha tifosi in ogni parte del mondo eppure quando sei dentro senti di vivere in una famiglia”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!