Caressa: “Ancelotti è il terzo che me lo dice: Eriksen mezzala non può giocare! Meglio davanti alla difesa”

Fabio Caressa, noto giornalista, sulle frequenze di Radio Deejay durante il programma Deejay Football Club ha commentato le parole di Carlo Ancelotti su Christian Eriksen: l’allenatore azzurro in forza all’Everton ha dichiarato di vedere bene il danese davanti alla difesa.

Ecco le parole di Caressa: “Con le sue caratteristiche Erisken in Italia non può ricoprire il ruolo di mezzala. Conte il trequartista non lo usa. Secondo me giocherà davanti alla difesa, Ancelotti è il terzo allenatore che me lo dice”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!