Caressa: “Ridurre gli stipendi per aiutare i club! Una sola data per riprendere i campionati. Mercato e scudetto…”

Fabio Caressa, sulle frequenze di Radio Deejay durante il programma Deejay Football Club, ha parlato dei temi più caldi che riguardano il mondo del calcio in un periodo così delicato per l’Italia come quello del coronavirus.

La ripresa del campionato: “Ce lo diranno quando ripartiranno. L’importante è che si riparte tutti insieme, che ci sia un’unica data. Io spero che i numeri cambino e che ci sia una rapida discesa. Io penso tanto ai giovani, i nostri ragazzi stanno vivendo un periodo tanto difficile vista la loro età. Prima o poi dovremo riaprire qualcosa, proprio perché non ce la facciamo. Questo è un dato di fatto”.

La proroga dei contratti: “Io credo e spero che la Uefa dal 30 giugno passi almeno al 30 luglio per quanto riguarda contratti e accordi in vigore. Io metterei un tetto salariale, una riduzione degli stipendi, per permettere alle squadre di poter recuperare. Credo che sarà necessario”.

Assegnazione dei titoli: “Finché si può sperare di ricominciare, si deve sperare che tutto venga concluso. Playoff? Mi sembrano una soluzione valida se l’emergenza dovesse prolungarsi. Pensiamo però al Benevento o al Liverpool, che fai? Mandi all’aria un campionato così? Ci sono diverse soluzioni sul piatto”.

