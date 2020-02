CdS – Conte torna all’origine con Eriksen: doppio play, due registi e tanta qualità in mezzo al campo

Antonio Conte vuole ritrovare la sua vera Inter, quella che lo scorso 2 ottobre al Camp Nou mise sotto il Barcellona per più di 60 minuti. Da allora il tecnico nerazzurro ha dovuto fare i conti con diversi infortuni, il trio Barella-Brozovic-Sensi non è stato mai in ottime condizioni fisiche ma ora dal mercato è arrivato un certo Christian Eriksen.

Come riportato dal Corriere dello Sport, quello del danese è un colpo da caratura internazionale e che può restituire alla squadra quella qualità smarrita a centrocampo negli ultimi mesi. Ovviamente bisognerà aspettare un po’ per vederlo inserito nello scacchiere tattico di Conte ma la certezza è che l’Inter tornerà ad avere il doppio play in mezzo al campo.

Nelle prime 6 giornate, con Sensi e Brozovic in campo, l’Inter ha sfiorato o superato il 60% di possesso in 4 gare su 6 e ha subito solo 2 reti. Poi Conte si è dovuto adattare, i risultati sono comunque arrivati ma ora il tecnico è pronto a tornare all’origine. Con Eriksen tutto porta a credere che a breve rivedremo un’altra Inter, quella di agosto e settembre.

