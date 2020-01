CdS – Giroud, Llorente e Pinamonti: mercato Inter chiuso. Kumbulla e Chong per l’estate

Beppe Marotta nel pre partita di Inter-Fiorentina è stato chiaro: il mercato nerazzurro in entrata è chiuso. Come riportato dal Corriere dello Sport, nessun nuovo acquisto in attacco: Giroud è stato scartato complice il costo complessivo dell’operazione, Llorente per il momento è bloccato dal Napoli mentre Pinamonti resterà al Genoa, che lo acquisterà entro gennaio, e poi a fine stagione sarà ricomprato dall’Inter. Non sono completamente da escludere colpi di scena da qui a fine mercato.

Continuano i contatti con l’entourage di Kumbulla in vista dell’estate, Dimarco verrà girato in prestito al Verona per aprire un canale preferenziale con il club gialloblu. Continua anche la trattativa per Chong a zero, insieme al Jiangsu Suning.

