CdS – Il Toro contro il Papu, Inter-Atalanta preannuncia spettacolo. Lautaro e Gomez, tocca a voi!

Inter-Atalanta rappresenta anche la sfida a distanza tutta argentina tra Lautaro Martinez e Alejandro Gómez. Il Toro e il Papu sono sicuramente due dei protagonisti più attesi del match in programma domani sera a San Siro, visto l’ottimo periodo di forma mostrato nelle ultime uscite.

Come riportato dal Corriere dello Sport, sarà una sfida inedita visto che Lautaro non è ancora mai sceso in campo contro l’Atalanta. Il numero 10 nerazzurro ha già segnato gol pesanti in stagione ed è pronto a ripetersi anche domani, per chiudere il girone d’andata in bellezza. L’intesa in campo con Lukaku al massimo, i due sono molto amici anche fuori dal rettangolo verde di gioco e i tifosi nerazzurri con una coppia così possono solo sognare.

Dall’altra parte Gomez proverà ancora una volta a trascinare l’Atalanta in quel San Siro che ha segnato la straordinaria cavalcata in Champions League. Reduce da due eurogol contro Milan e Parma, il Papu proverà a ripetersi e a portarsi a casa a suon di giocate e gol la sfida a distanza con il connazionale Lautaro.

