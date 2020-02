CdS – Lazio ma non solo, l’Inter si affida al fattore trasferta: lontano da San Siro più gol e punti

Domenica sera l’Inter di Antonio Conte farà visita alla Lazio di Simone Inzaghi nel big match della 24esima giornata di Serie A e cercherà ancora una volta di sfruttare il fattore trasferta per portarsi a casa 3 punti che peserebbero tantissimo nella corsa scudetto.

Come infatti riportato dal Corriere dello Sport, a San Siro l’Inter ha raccolto 25 punti nelle 12 gare disputate davanti ai propri tifosi con una media punti pari a 2,08. Lontano da Milano invece sono arrivati 29 punti in 11 gare, con una media punti pari a 2,69. Percorso netto quello in trasferta, con soli due pareggi (Fiorentina e Lecce) all’attivo: Lazio e Juventus fuori casa hanno conquistato sei punti in meno rispetto all’Inter di Conte.

Anche dal punto di vista realizzativo il trend rimane lo stesso: 25 i gol siglati fuori casa, 23 quelli a San Siro. Merito di Lukaku che lontano da San Siro ne ha realizzati ben 12 rispetto ai 5 casalinghi. L’Inter giocherà tutti gli scontri diretti da qui a fine anno in trasferta e questo potrebbe essere un fattore chiave nella lotta scudetto.

