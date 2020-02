CdS – L’Inter rinnova la fiducia a Padelli: il Napoli per dimenticare il derby. Handanovic e Viviano…

Dopo i due errori abbastanza grossolani commessi nel derby contro il Milan, per Daniele Padelli la partita di questa sera contro il Napoli rappresenta la giusta occasione per buttarsi alle spalle quanto successo domenica sera e spazzare via i dubbi dalla testa della dirigenza nerazzurra e dei tifosi.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Conte e Marotta al momento hanno ribadito la propria fiducia all’ex Torino che però dovrà dimostrare sul campo di meritarsi questo sostegno. Qualora le cose dovessero andare male questa sera, è chiaro che l’Inter valuterà il da farsi: tutto dipenderà dal mignolo di Handanovic che si sottoporrà ad un nuovo controllo previsto o nella giornata di venerdì o all’inizio della prossima settimana.

L’obiettivo dell’Inter è quello di averlo a disposizione il 1 marzo contro la Juventus, difficilmente verrà rischiato contro Sampdoria e Ludogorets. Dopo i nuovi controlli, i nerazzurri decideranno anche cosa fare con Viviano che al momento resta a Milano in attesa.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!