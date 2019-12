CdS – Verso Inter-Genoa, Conte recupera i pezzi: Candreva e Bastoni ok. Ottimismo per Borja

Arrivano buone notizie dall’infermeria per Antonio Conte. In vista della sfida in programma sabato a San Siro contro il Genoa, che chiuderà il 2019 nerazzurro, il tecnico potrà contare su Alessandro Bastoni, uscito malconcio dalla trasferta di Firenze, e su Antonio Candreva, completamente arruolabile dopo le assenze nelle ultime partite.

Ottimi segnali anche sul fronte Borja Valero. Il centrocampista spagnolo, che ha accusato un affaticamento muscolare contro la sua ex Fiorentina, ha svolto un allenamento personalizzato ma non è stato necessario ricorrere agli esami strumentali. Gagliardini e Sensi hanno svolto parte della seduta insieme ai propri compagni ma il loro recupero al momento è difficilmente immaginabile a due giorni dal match.

