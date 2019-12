Ciccio Valenti elogia Lukaku: “Finalmente un 9 come leader”. Wanda non ci sta: “In Champions dov’è? Zero rispetto per Icardi, ha segnato più…”

Serata scoppiettante nei salotti di Tiki Taka. Ad accendere la discussione l’eterno dibattito tra Lukaku e Icardi scoppiato in casa Inter da inizio stagione, dopo l’addio del centravanti argentino e l’arrivo in nerazzurro dell’ex attaccante del Manchester United.

Da una parte Ciccio Valenti, noto tifoso della Beneamata, che non si è sprecato nel complimentarsi con Lukaku dopo l’ottima prestazione fornita contro il Genoa nell’ultimo turno di campionato: “Si è visto sabato a San Siro un attaccante in grado di giocare per la squadra. Penso che abbiamo trovato un vero leader, finalmente abbiamo un numero nove che è un leader, un punto di riferimento”.

Dall’altra Wanda Nara che tiene a precisare: “Sarebbe bello anche vederlo nelle partite importanti. Nelle partite importanti ha segnato? In Champions no. Vedrà i quarti in tv. 150 gol l’ultimo numero nove li ha fatti solo all’Inter. I conti si fanno alla fine. Non tollero la mancanza di rispetto perché si parla dell’ex 9 e io sono qua. Ho visto un 9 che ha fatto 150 gol”.

Poi la showgirl argentina è tornata a parlare del presente nerazzurro: ”Conte è il vero valore aggiunto. Lui fa la differenza vera, ha giocato solo tre volte con il centrocampo titolare che ha chiesto dall’inizio. Conte quindi è quello che sta facendo la differenza”.

