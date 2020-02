CIES – La Serie A è il campionato più cattivo tra i top d’Europa: l’Inter tra le più buone in Italia

Secondo riportato dallo studio condotto dall’osservatorio del CIES, il campionato di Serie A è il più cattivo tra i top tornei europei. La classifica stilata si basa sulla media di cartellini gialli e rossi estratti dai direttori di gara in ogni partita.

5,51 ammonizioni e 0,31 espulsioni per ogni incontro e per un totale di 5,82: è questa la media del campionato italiano. In Europa la Premier League è quello in cui vengono mediamente estratti meno cartellini (3,7 a partita): in quarta posizione la Ligue 1 con 3,98, mentre la Bundesliga è terza con 4,13. Secondo posto per la Liga spagnola che si ferma a 5,51 alle spalle della Serie A.