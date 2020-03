France Football – La top 20 dei giocatori più pagati al mondo: Messi davanti a CR7. C’è anche Sanchez

Quali sono i giocatori di calcio più pagati al mondo? France Football ha stilato la classifica integrale degli ingaggi più alti relativi alla stagione 2019/2020. E’ da specificare che il dato sui guadagni per ogni calciatore tiene conto dello stipendio lordo e dei ricavi pubblicitari nella stagione 2019/20, così come dei premi e dei bonus della stagione precedente.

In prima posizione non può non esserci il Pallone d’Oro Lionel Messi con 131 milioni di euro, dei quali 86,9 sono considerati come salario lordo, 6,1 di premi e altri 38 milioni dai contratti pubblicitari (Adidas, Pepsi, Gatorade ecc.) e altre operazioni.

Dietro di lui Cristiano Ronaldo con 118 milioni di euro e Neymar che incassa 95 milioni di euro. La top 5 è completata da Gareth Bale (38,7) e da Antonine Griezmann (38,5). Sedicesima posizione per Alexis Sanchez, attaccante dell’Inter in prestito dal Manchester United. 25,8 i milioni, dei quali 23,2 di stipendio lordo, percepiti dal cileno all’anno.

Ecco la classifica:

1 – Lionel Messi 131 milioni

2 – Cristiano Ronaldo 118 milioni

3 – Neymar 95 milioni

4 – Gareth Bale 38,7 milioni

5 – Antoine Griezmann 38,5 milioni

6 – Eden Hazard 35 milioni

7 – Andrès Iniesta 34 milioni

8 – Raheem Sterling 33,8 milioni

9 – Robert Lewandowski 29 milioni

10 – Kylian Mbappè 27,6 milioni

11 – Gerard Pique 27 milioni

12 – Luis Suarez 27 milioni

13 – Toni Kroos 26,4 milioni

14 – Philippe Coutinho 26 milioni

15 – Oscar 26 milioni

16 – Alexis Sanchez 25,8 milioni (dei quali 23,2 di stipendio lordo)

17 – Mesut Ozil 25,7 milioni

18 – Kevin De Bruyne 25,65 milioni

19 – Sergio Aguero 25,3 milioni

20 – David De Gea 24,8 milioni

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!