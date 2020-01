Colonnese: “Conte è un perfezionista, deve mantenere il controllo. Sa che questa Inter può vincere”

Francesco Colonnese, ex difensore dell’Inter, è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio durante il programma Maracanà, per parlare dell’ultimo turno di Serie A.

Tre pareggi in vetta: “Chi ha perso l’occasione migliore? L’Inter, considerando che giocava in casa contro un Cagliari in crisi. Ero convinto potesse vincere, soprattutto dopo il pari con il Lecce. Era in vantaggio, a poco dal termine, c’erano tutti i presupposti”.

Conte sotto pressione: “Vuole controllare tutto, dalla gestione delle gare a quelle del mercato. Le sue esternazioni sono frutto dell’essere un perfezionista. Onestamente i numeri dicono che questa è un’altra Inter. Marotta sa che con Conte lo scudetto può vincerlo, questo suo modo di criticare tutto e di dare sempre adrenalina alla squadra è opinabile, ma lui deve avere il controllo. Anche lui sa che questa squadra può vincere”

