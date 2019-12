GdS – Con Conte è un’Inter da scudetto. Dal mercato alla fame di vincere: i 5 motivi per crederci

“Più difficile è la vittoria più grande sarà la gioia nel vincere”: in questa frase, pronunciata sul palco in occasione della festa di Natale, c’è il ritratto di Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro sogna di riuscire a portare il tricolore a Milano nella sua prima stagione sulla panchina dell’Inter e ha voluto, per l’ennesima volta, caricare ulteriormente tutto l’ambiente, dai dirigenti e calciatori fino ad arrivare ai tifosi.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Conte ha almeno cinque buoni motivi per credere di poter puntare allo scudetto. Il primo arriva dal mercato, visto che Zhang ha appena dato il via libera a Marotta per rinforzare la squadra anticipando gli investimenti che erano in programma per la prossima estate, come premio al lavoro svolto fin qui da Conte. Poi ci sono i recuperi di Sanchez, Barella e Sensi che potrebbero essere arruolabili in occasione della sfida contro il Napoli in programma il 6 gennaio.

Poi ci sono la storia e la capacità di reazione della squadra ad incoraggiare la truppa nerazzurra. L’Inter ha dimostrato sempre una forza mentale inimmaginabile: la squadra in campionato non ha mai sbagliato una prestazione, anche dopo settimane difficili, anche nell’emergenza totale o dopo qualche brutta prova in Champions. Le ambizioni, l’ultimo motivo per cui è giusto crederci: tolti Godin, Sanchez e Asamoah, l’Inter è un gruppo ricco di buoni giocatori a caccia del primo grande trofeo. E la fame di successo, alla lunga, può essere un’arma decisiva.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!