Conte riscopre il… talismano Vecino! En plein di vittorie con lui in campo nelle ultime 9

Chiamatelo pure Talismano Vecino. Sì, perché i numeri parlano chiaro: nelle ultime 9 partite, tra campionato e Coppa, quando è sceso in campo il centrocampista uruguaiano l’Inter ha trovato sempre la via della vittoria mentre quando l’ex Fiorentina è stato escluso da Conte, la squadra nerazzurra non è riuscita mai a portare a casa i 3 punti.

Il dato è eloquente. Con Vecino in campo dal primo minuto l’Inter ha trionfato contro Genoa, Napoli, Fiorentina (Coppa Italia), Udinese e Milan: proprio nella stracittadina milanese, l’uruguaiano è risultato essere ancora una volta decisivo nell’ennesima rimonta nerazzurra siglando il gol del momentaneo 2-2. Risultato finale: 15 punti conquistati sui 15 disponibili.

Vecino è stato ad un passo dal lasciare l’Inter a gennaio e per questo motivo ha saltato alcune partite in stagione. Senza la sua garra, Conte ha collezionato tre 1-1 di fila contro Atalanta, Lecce e Cagliari: ieri senza l’uruguaiano dal primo minuto, la squadra nerazzurra è stata sconfitta per 0-1 dal Napoli nell’andata della semifinale di Coppa Italia. Risultato finale: 3 punti conquistati sui 9 disponibili e una semifinale compromessa. Tutto fa pensare che difficilmente Conte rinuncerà a lui nella trasferta delicatissima di Roma in programma domenica in vista della sfida scudetto contro la Lazio.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!