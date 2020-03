UFFICIALE – Il Premier Conte: “Lombardia zona rossa ma la Serie A potrà andare avanti”

La Serie A non si ferma. A darne l’annuncio è Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, intervenuto questa notte in conferenza stampa per fare il punto sul nuovo Decreto redatto dal governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria del coronavirus.

Lombardia zona rossa: “Con questo decreto, abbiamo creato due aree. Una riguarda la regione Lombardia e varie altre province a cui applicheremo un regime di misure restrittive molto rigorose. Per questa regione più altre province del Nord, ci sarà il vincolo di evitare ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio, anche all’interno dei territori. Ci si sposterà solo per motivi di salute o lavorativi, è consentito il rientro presso il proprio domicilio per chi ne avesse necessità. Per i soggetti sottoposti alla quarantena, positivi al virus, ci sarà divieto assoluto di uscire da casa”.

Il mondo del calcio: “Saranno consentiti gli eventi sportivi per atleti professionisti soltanto a porte chiuse. La Serie A potrà andare avanti”.

