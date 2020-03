Coronavirus, la moglie di Borja Valero: “Lui sta bene. Milano? Silenzio assordante, non si vede la fine del tunnel”

L’Inter dovrà passare un periodo in quarantena dopo la notizia della positività di Daniele Rugani, difensore della Juventus, al coronavirus: cinque giorni fa infatti i nerazzurri hanno sfidato proprio i bianconeri in campionato e per questo il club ha sospeso anche gli allenamenti.

Rocío Rodríguez, moglie di Borja Valero, è intervenuta ai microfoni del programma El Larguero raccontando come è cambiata la vita in Italia a causa dell’emergenza del coronavirus: “Possiamo uscire di casa solo per tre motivi: lavoro, sanità o spesa. C’è la polizia fuori e ti fanno firmare un certificato in cui metti tutte le informazioni e tutto ciò che farai, in modo che possano controllarti. Se salti la quarantena, rischi addirittura di finire in galera. “

Le difficoltà: “Più che paura, ciò che noti è una specie di tristezza. In Italia le persone sono come in Spagna, siamo persone molto socievoli, in contatto l’una con l’altra. E ora se incontri qualcuno, devi mantenere una distanza minima di un metro. E’ brutto da vedere, hai dubbi su chi incontri. Psicologicamente è dura da affrontare”.

La città di Milano: “Il silenzio è assordante, davvero. Soprattutto negli ultimi due giorni dopo l’ultimo decreto che è ancora più restrittivo. È una tristezza e dici: ma finirà presto? Porterà a qualcosa di buono? Tutto sta peggiorando. Non si riesce a vedere la fine del tunnel”.

Come sta Borja Valero: “Sta bene, non ha sintomi. Dopo la notizia di Rugani, tutti sono in una sorta di quarantena. Tutti i giocatori non possono uscire. Non possono uscire né per comprare, né per il dottore, in questo momento niente, Se ha bisogno di qualcosa, devo uscire io. Alcuni compagni di squadra che non hanno una moglie con loro, devono ordinare tutto online e rimarranno soli per 15 giorni”.

Il messaggio: “Non sono un dottore, quello che so è che l’unico modo per fermarlo e per far finire tutto è quello di rimanere a casa. Aiutiamoci rimanendo a casa. Ho detto alla mia famiglia di non andare nei posti dove ci sono molte persone. Più ci aiutiamo, meglio è”.

