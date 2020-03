Coronavirus, la speranza di Salcedo: “Amo l’Italia e la sua forza. Ci rialzeremo insieme”

Tra i diversi messaggi di solidarietà lanciati in questo periodo da diversi personaggi dello sport, anche Eddie Salcedo, attaccante classe 2001 di proprietà dell’Inter ma in prestito all’Hellas Verona, ha voluto incoraggiare l’Italia in ginocchio a causa dell’emergenza sanitaria del coronavirus.

Il baby talento azzurro ha pubblicato sul suo profilo Instagram questo messaggio: “Amo l’Italia e la sua forza. Il sorriso della gente, il coraggio di chi lotta sempre. Amo l’Italia e so che si rialzerà presto. Ci rialzeremo insieme”.

Ecco il post: