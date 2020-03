Coronavirus, Rudi Garcia: “In Italia sono state vietate tutte le partite, ma noi dovremmo andare a giocarci con la Juve. Sono perplesso”

L’emergenza sanitaria che ha seguito la diffusione del coronavirus ha causato la sospensione di tutti gli eventi sportivi previsti in Italia, ad eccezione della partita tra Juve e Lione valida per gli ottavi di finale di Champions League in programma per martedì prossimo. La Uefa infatti non si è ancora espressa in merito, e Rudi Garcia, allenatore della squadra francese, ha espresso i propri dubbi in merito in conferenza stampa:

“Vi ricordo che adesso tutta l’Italia è zona protetta. Non ci sono più distinzioni tra zone rosse e non. E noi lunedì dovremmo andare in Italia. La cosa strana è che sono state vietate le partite a livello nazionale e non quelle di Champions League. Non nascondo una certa perplessità ma rimane una mia opinione”.

