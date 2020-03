Coronavirus, Tardelli duro: “No agli allenamenti! Continuare è assurdo. Playoff? Non sono favorevole”

Marco Tardelli, ex giocatore e allenatore dell’Inter, si è concesso ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per fare il punto sullo stop del campionato e il dibattito che si è accesso sulla ripresa degli allenamenti da parte delle 20 squadre di A.

Ecco le sue parole: “Non ho alcun dubbio: continuare sarebbe assurdo, non posso che essere d’accordo su quanto detto dai medici e da Tommasi: scendere in campo, in un momento così particolare per il nostro Paese, significherebbe esporsi a ulteriori problemi. Quindi, mi chiedo: non sono bastati, tra gli altri, i casi sfortunati di Sampdoria e Fiorentina? Gli allenamenti sono quasi sempre in gruppo e il contatto è alla base di questo sport. Di conseguenza, senza lo stop, aumenterebbe il rischio di nuovi contagi: credo che tutto ciò sia sufficiente per fugare ogni tipo di dubbio. I calciatori vanno tutelati”.

Il futuro del campionato: “Non sono favorevole all’eventualità dei playoff, onestamente è uno scenario che non mi stuzzica particolarmente. Piuttosto si potrebbe, come dire, “congelare” il campionato e riprendere a giocare più avanti, magari da maggio in poi. Ovviamente gli Europei sarebbero da posticipare, ma per quanto riguarda la nostra Serie A non vedo altre soluzioni se non questa”.

