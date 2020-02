Da Padelli a Barella, chiamatela pure Ital-Inter: contro il Ludogorets sei azzurri dal 1′!

Marotta e Conte hanno sempre dimostrato nel corso della loro carriera di puntare fortemente su giocatori e giovani italiani: lo hanno fatto alla Juventus, creando la BBC che per molti anni ha guidato la difesa della Nazionale azzurra, lo hanno ripetuto all’Inter acquistato in estate Barella e Sensi e lanciando nella mischia senza paura due giovanissimi della cantera italiana come Bastoni ed Esposito.

Così domani sera a San Siro, tra infortuni e turnover, potrebbe scendere in campo dall’inizio ben sei giocatori azzurri con la maglia dell’Inter nella sfida di Europa League in programma contro il Ludogorets: Padelli in porta, D’Ambrosio, Ranocchia e Bastoni in difesa, Biraghi esterno sinistro e Barella mezzala destra. Potrebbero essere addirittura sette qualora Conte decida di affidarsi ad Esposito in attacco. Numeri mai visti nella storia recente nerazzurra.

