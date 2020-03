Dossena (Sportium): “Inter e Milan non sono la storia di uno stadio, giusto andare avanti! Il rischio è…”

Inter e Milan vanno avanti per la costruzione del nuovo stadio di Milano. Un’intesa con il Comune non è ancora arrivata con due sodalizi in duello: da una parte Sportium (Progetto CMR e Manica), dall’altra Populous.

Ai microfoni di Tuttosport parla Beppe Dossena, responsabile delle relazioni istituzionali di Sportium: “Bisogna trovare assolutamente una soluzione. E la soluzione c’è: l’idea dei ‘Due Anelli’ è esteticamente molto bella e affascinante. Anche l’area ne beneficerebbe perché adesso ci sono pochi bar e negozi. Inter e Milan sono la storia di questo Paese. Non solo la storia di uno stadio. Prima o poi l’Italia deve affrontare il tema dei nuovi stadi. E anche i calciatori dovrebbero far sentire la loro voce. Non è solo una questione di maggiori ricavi economici per i club”.

Importante cambiare: “Se lo stadio non è comodo, sempre meno gente andrà a vedere le partite dal vivo. Ormai è un fatto da pionieri: stare due ore al freddo senza avere nessun servizio. Invece sarebbe importante avere posti belli dove mangiare e stare al caldo prima e dopo la partita. I calciatori devono farlo capire all’opinione pubblica. Altrimenti tutti guarderanno la partita in tv e si perderà la dimensione sociale del calcio. Senza dimenticare che uno stadio moderno ti carica molto di più rispetto a una struttura obsoleta, fin dall’impatto visivo”.

La riqualifica di San Siro: “Penso che ci sono professionisti in grado di rendere più bella quell’area. Se lo stadio diventa più bello, cambia l’umore di chi lo vive. Il clima sarebbe diverso. Chi abita nei dintorni non dovrà barricarsi in casa nel timore di disordini. Lo stadio deve tornare a essere accogliente per avvicinare tifosi e calciatori, due mondi che si vedono solo a distanza”.

