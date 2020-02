Elio: “Inter, fede con 3 capisaldi: mai in B, lontani da cose losche e l’avvocato Prisco. L’inno? Moratti mi disse…”

Se pensi all’Inter non puoi non pensare ad Elio, cantante e voce del gruppo Elio e Le Storie Tese, autore anche dell’inno “C’è solo l’Inter” che riecheggia a San Siro prima di ogni partita.

Elio si è concesso ai microfoni di Studio Aperto per parlare della propria fede nerazzurra: “Il tifo per una squadra è una fede, essendo un culto servono i capisaldi. E nell’interismo sono due: non essere mai andati in B, non essere mai stati coinvolti in robe losche e l’avvocato Prisco”.

L’inno scritto per l’Inter: “Mi è stato chiesto dal presidente Moratti, mi chiese di comporre un inno per l’Inter. Questa bellissima squadra che tifiamo, lui mi diede carta bianca. Il testo non è l’inno dell’Inter, è l’inno degli interisti”.

