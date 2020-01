Da Helveg ad Odgaard, Eriksen sarà il sesto danese della storia dell’Inter

L’Inter è pronta ad accogliere Christian Eriksen: la trattativa con il Tottenham è ormai ai dettagli, il fantasista danese classe 1992 è atteso a Milano agli inizi della prossima settimana per le visite mediche di rito e per la firma che lo legherà all’Inter fino al 2024.

Christian Eriksen così diventerà il sesto giocatore danese di tutti i tempi a vestire la maglia dell’Inter. Il primo a farlo è stato Harald Nielsen nell’annata 1967-1968: una sola stagione con 7 presenze e 2 gol all’attivo per l’attaccante danese classe 1941.

23 presenze invece per il difensore Thomas Helveg nella stagione 2003-2004. Nel 2012 l’Inter acquista per il settore giovanile il centrocampista danese Patrick Olsen, che viene ufficialmente aggregato in prima squadra nella stagione 2013-2014. Il classe 1994 ha giocato alcune partite della pre-stagione dell’Inter, partecipando anche alla tournée americana: il 4 dicembre 2013 esordisce in Coppa Italia, nella partita contro il Trapani, subentrando a Mateo Kovačić. Oggi gioca nell’Aalborg.

Si sono invece fermati in Primavera senza mai approdare in prima squadra Morten Knudsen e Jens Odgaard. In molti sicuramente ricorderanno l’ultimo: il 5 luglio 2017 viene acquistato dall’Inter, con cui firma un quadriennale Subito inserito nella formazione Primavera, è uno dei protagonisti della vittoria finale in Supercoppa, del Torneo di Viareggio e dello scudetto. Il 29 giugno 2018 viene ceduto a titolo definitivo al Sassuolo con opzione di recompra a favore del club nerazzurro, nell’ambito dell’operazione che ha portato Matteo Politano all’Inter. Il 24 febbraio 2019 esordisce in serie A, nel pareggio ottenuto contro la SPAL prima di trasferirsi poi all’Heerenveen dove ha iniziato a trovare più spazio e soprattutto gol importanti.

