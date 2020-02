Eriksen e i debuttanti di Inter-Milan: sarà prima volta anche per Young e Padelli

Christian Eriksen ha già avuto modo di prendere contatto con San Siro in occasione del quarto di Coppa Italia contro la Fiorentina, ma è chiaro che il debutto in un derby di Milano difficilmente lo si può dimenticare. All’andata in casa Inter furono ben 4 gli esordienti, dopo il mercato invernale ne saranno invece 3 sicuri dal 1′: oltre al fantasista danese, sarà il primo Inter-Milan anche per Ashley Young e Daniele Padelli, che partirà titolare dal 1′ visto il forfait di Handanovic.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ovviamente è l’ex Tottenham il più atteso dai tifosi dell’Inter: arrivato a gennaio ed etichettato sin da subito come il colpo da novanta per puntare allo scudetto, ora Eriksen sa che questa è la gara che può indirizzare subito la sua avventura interista.

Ashley Young di derby ne ha giocati tantissimi a Manchester: il suo bilancio contro il City è nel complesso negativo, l’ultimo lo ha vinto e ne ha firmato con un gol solo uno all’Old Trafford, quello vinto ad aprile 2015 per 4-2 (suo l’1-1). Nello stesso mese del 2015 Daniele Padelli vinceva il suo unico derby di Torino (persi gli altri 4 in A, 9 gol subiti in 5 gare).

Saranno gli unici? Per altri l’occasione può arrivare dalla panchina: Sanchez stasera dovrebbe fare almeno uno spezzone, Moses e Biraghi aspettano la chiamata, Esposito convocato per la prima volta, sapendo che se a Udine fosse andata diversamente.

