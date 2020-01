ESCLUSIVA – La Camera (Seregno): “Che emozione sfidare l’Inter! Sanchez? L’ho visto bene. Conte…”

All’indomani dell’importantissima vittoria maturata al San Paolo contro il Napoli, l’Inter di Antonio Conte è scesa subito in campo per sfidare in amichevole il Seregno, club che milita nel Girone B di Serie D. Un test soprattutto per chi contro la squadra di Gattuso non è sceso in campo o ha collezionato pochi minuti (vedi Sensi e Barella) e per chi fin qui in stagione non ha trovato grande spazio. La squadra nerazzurra si è imposta con il risultato di 4-1: decisiva la doppietta di Politano e i gol messi a segno da Esposito e Dimarco (qui le immagini del match).

La redazione di Passioneinter.com, ha intervistato in esclusiva Giovanni La Camera, capitano del Seregno per saperne di più sul match disputato ieri pomeriggio al Centro Sportivo Suning.

Giovanni, un’amichevole sicuramente indimenticabile per tutti voi e una tappa importante per la crescita del Seregno. Sfidare l’Inter, prima in classifica, deve essere stato molto emozionante…

“E’ stata un’emozione unica. Giocare contro campioni così è sempre particolare, questa è la seconda volta che sfido l’Inter. L’ho già affrontata in Coppa Italia con il Cittadella a San Siro. E’ stata un’emozione per tutti noi, non può che essere un ricordo che ci porteremo dentro per sempre”.

Chi ti ha impressionato di più in mezzo al campo?

“Non sono solito fare nomi, però sicuramente Barella e Sensi. Ho giocato con Nico a Como, conosco Stefano. Ma anche gli altri hanno dimostrato di essere giocatori importanti nonostante giochino poco e di poter dare tanto alla causa nerazzurra, tralasciando ovviamente chi non è sceso in campo perché a riposo dopo la trasferta di Napoli. Comunque non c’è un giocatore in particolare, sono tutti campioni”.

Sgambata importante per Sanchez: come lo hai visto, è pronto secondo te per scendere in campo? I tifosi nerazzurri e Conte aspettano il suo ritorno…

“Sanchez l’ho visto bene, è un giocatore importante anche lui. E’ un campione, si vede che sta riprendendo la forma ideale. Test come quello di ieri sono sempre impegnativi, perché alla fine trovi contro una squadra che dà tutto. Sono amichevoli a trabocchetto diciamo ma si sono fatti trovare pronti”.

E il mister? Tarantolato anche oggi in panchina?

“Come sempre. Si vede che è uno che vuole sempre vincere, che dà tutto anche in partite come questa. Non gli importa se è un amichevole o se è in palio ci sono 3 punti in campionato. Lui vuole inculcare questa mentalità ai suoi giocatori”.

