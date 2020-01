ESCLUSIVA – Pllumbaj (Legnano): ”Sfidare l’Inter? Che emozione! Esposito impressionante, Young e Moses…”

In vista della partita in programma domenica all’ora di pranzo a San Siro contro il Cagliari di Maran, l’Inter di Antonio Conte ieri pomeriggio ad Appiano ha sfidato in amichevole il Legnano, società calcistica italiana che milita in Serie D. Il club nerazzurro ha avuto la meglio sui lilla con il risultato di 3-1, grazie alle reti messe a segno da Borja Valero, Ranocchia e Sanchez. Buone indicazioni per Conte che ha potuto per la prima volta schierare in campo Ashley Young e Victor Moses, i primi due colpi ufficiali della campagna di mercato invernale nerazzurra.

La redazione di Passioneinter.com, ha intervistato in esclusiva Ersid Pllumbaj, attaccante albanese classe 1989 del Legnano, per saperne di più sul match disputato ieri pomeriggio al Centro Sportivo Suning.

Ersid, un’amichevole sicuramente indimenticabile per tutti voi. Un giorno che difficilmente dimenticherete, sfidare l’Inter deve essere stato molto emozionante…

“È stata una bellissima esperienza sicuramente perché vai ad affrontare giocatori di livello mondiale e capisci subito il loro livello di forza. È sempre bello sfidare campioni e squadre di questo calibro”.

Chi ti ha impressionato di più?

“Devo dirti la verità, quello che mi ha impressionato di più è stato Esposito. Ha un grande futuro davanti a lui, ho visto grande tecnica ma soprattutto voglia di emergere. Con la mentalità giusta farà una grande carriera”.

I due nuovi acquisti Young e Moses come li hai visti?

”Young l’ho visto subito alla grande, ha giocato sia a destra che sinistra e devo dire che si è visto subito il suo valore. Usa entrambi i piedi senza nessuna differenza, ha grande doti tecniche sulla fascia. Moses è sceso in campo nel secondo tempo e devo dire che è il giocatore che Conte aspettava, ha grande corsa e ha messo mille palloni in mezzo all’area di rigore”.

Sanchez? È andato in gol, lui è reduce da un brutto infortunio e i tifosi non vedono l’ora di rivederlo ai fasti di un tempo…

“L’ho visto bene nonostante arrivi da un infortunio lungo, si vede che ha recuperato alla grande”.

E il mister? Tarantolato anche oggi in panchina?

“Mi aspettavo una persona diversa in realtà, si è reso subito disponibile con noi. Con grande umiltà ci ha ringraziato, durante la partita si è limitato giusto a dare qualche indicazione come normale che sia”.

Altri aneddoti o curiosità da raccontare?

“Quello che mi ha colpito di più è l’organizzazione dell’Inter ad ogni livello, soprattutto la cura maniacale dei manti erbosi”.

LA REDAZIONE DI PASSIONEINTER RINGRAZIA ERSID PLLUMBAJ PER LA CORTESIA E DISPONIBILITÀ CONCESSA

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!