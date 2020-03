Europa League, anche Inter-Getafe a porte chiuse: domani l’annuncio della Uefa?

Serie A ma non solo. Il calcio europeo è in totale confusione a causa dell’emergenza del coronavirus: diversi Paesi stanno cercando di adottare soluzioni interne differenti per far fronte al dilagarsi del Covid-19, ma cosa succede con Europa League e Champions League?

Quest’oggi il ministro dello Sport della Spagna ha annunciato che le partite Valencia-Atalanta, Siviglia-Roma e Getafe-Inter verranno disputate a porte chiuse. Stessa sorte dovrebbe toccare anche all’andata in programma il 12 marzo a San Siro tra i nerazzurri e la squadra iberica, come già successo in occasione del ritorno dei sedicesimi di finale contro il Ludogorets: secondo quanto riportato da El Cope anche la partita al Meazza verrà disputata a porte chiuse, domani potrebbe arrivare il comunicato ufficiale della Uefa.

